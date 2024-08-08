سياسة
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بعد نيجيريا.. تايلاند تطالب مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر
طلبت تايلاند من مواطنيها في بريطانيا توخي الحيطة والحذر إثر مظاهرات اليمين المتطرف المستمرة منذ أكثر من أسبوع، ودعت السفارة التايلاندية في لندن مواطنيها الموجودين في بريطانيا أو الراغبين في السفر إليها إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
بعد نيجيريا.. تايلاند تطالب مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر
مظاهرة مضادة ضد احتجاج مناهض للهجرة دعا إليه نشطاء من اليمين المتطرف في ضاحية والتهامستو في لندن / صورة: AFP
8 أغسطس 2024

وأوصت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني التايلانديين، اليوم الخميس، باتخاذ الحيطة في أثناء توجههم بالخصوص إلى مدن هال وليفربول وبريستول ومانشستر وستوك-أون ترينت وبلاكبول وعاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست.

وقبل أيام، أوصت نيجيريا مواطنيها بتجنب السفر إلى بريطانيا، وقالت الخارجية النيجيرية في بيان، إن العنف في بريطانيا وصل إلى "مستويات خطيرة"، وإن هذا يتضح من الهجمات على قوات الأمن والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ودعا البيان النيجيريين في المملكة المتحدة إلى توخي مزيد من الحذر وتجنب الوجود في الفعاليات السياسية والاحتجاجات والمسيرات أو التجمعات، وعدم الوجود في المناطق المزدحمة.

وفي 3 أغسطس/آب، خرج متطرفون يمينيون إلى الشوارع في نحو 20 مدينة بريطانية، وعاصمة أيرلندا الشمالية، وهاجموا أماكن عمل لمهاجرين ومساجد وسيارات شرطة وعناصر حفظ النظام، وبعد ذلك بيوم، شهدت مدن وايمواوث وميدلزبره وروثرهام تجمعات ليمينيين متطرفين استهدفوا خلالها المسلمين والمهاجرين في المدن الثلاث.

وفي أعقاب حادثة قُتل فيها 3 أطفال وأُصيب 10 آخرون بينهم 8 أطفال، زعمت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة والمواقع الإخبارية أن المشتبه فيه لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب رواندي عمره 17 عاماً وُلد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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