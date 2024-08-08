جاء ذلك في كلمة يلماز، أمس الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في مدينة جدة السعودية.

وأعرب المسؤول التركي عن إدانته اغتيال هنية "المخزي لإسرائيل والمثير للاشمئزاز منها"، كما أدان انتهاك إسرائيل سيادة إيران، وذكّر بأن هنية كان يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "إن هذا الاغتيال يُظهر مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالسلام".

وشدد على أن إسرائيل "تستفز المنطقة وجميع الدول الإسلامية باستهداف إيران"، مبيناً أن ذلك "يهدد النظام الدولي الهش بالفعل". وأشار إلى أن "المقاومة ستستمر ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأكد يلماز أن الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس وإيران تعرّض هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة، خشية توسع الصراع في المنطقة.

وجاء اغتيال هنية فيما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.