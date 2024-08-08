وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صبري، في بيان، إن "الشرطة الإسرائيلية أصدرت قراراً بمنع سماحة الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لفترة ستة أشهر"، بينما لم تصدر إفادة من الشرطة الإسرائيلية في هذا الشأن.

والجمعة الماضي، اعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صبري (85 عاماً) لعدة ساعات، بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل نهاية يوليو/تموز الماضي.

كانت حركة حماس قد أدانت اعتقال الشيخ صبري، وذكرت في بيان: "نُدين بشدّة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري، بعد إلقائه خطبة الجمعة ونعيه المجاهد الشهيد إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي للحركة) من على منبر الأقصى".

واتهمت إيران وحركة حماس تل أبيب باغتيال هنية، وبينما تلتزم الأخيرة الصمت، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارة لطهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ويأتي تحرُّك تل أبيب الجديد بحق الشيخ صبري، في وقت تشنّ فيه منذ أكثر من 10 أشهر حرباً على قطاع غزة، خلّفت ما يزيد على 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.