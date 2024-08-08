وقالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 22 شهيداً و77 إصابة"، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 39 ألفاً و699 شهيداً إضافة إلى 91 ألفاً و722 مصاباً.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى وجود عدد من الضحايا "تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم"، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 15 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم البريج وسط القطاع. وكان مستشفى "العودة" قد أعلن في بيان، في وقت سابق من اليوم، وصول 9 شهداء وعدد من الجرحى (لم يحدّدهم)، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج، بعدد من الصواريخ.

أما في جنوب القطاع، فقال شهود عيان إن فلسطينياً استشهد إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 9 فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين في بلدتي عبسان وبني سهيلا شرقي خان يونس.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.