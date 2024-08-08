وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، إن بلاده تدرس الآن ردّها على موقف إسرائيل، معتبراً أنّ "هذا تصرف جاوز الحدّ يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو".

في السياق نفسه، رفضت الحكومة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني اليوم الخميس، إنّ قرار الخارجية الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، خرق للقانون الدولي.

وقال الديك في تصريح خاصّ لوكالة الأناضول: "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".

وشدّد الديك على أنه "لا يحقّ لدولة الاحتلال أن تتخذ مثل هذا الإجراء، لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترَف بها دوليّاً"، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي "يُعَدّ خرقاً للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول".

وفي وقت سابق الخميس، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفارة أوسلو لدى تل أبيب في رسالة بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في الرسالة: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها لسفارة مملكة النرويج، وتودّ الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. بالتالي لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا أُرسلوا للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لكن الوصول إلى الضفة يُلزِم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت النرويج من ضمن عدد من الدول منها إسبانيا وأيرلندا، اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، وتبعتها في يونيو/حزيران سلوفينيا وأرمينيا.