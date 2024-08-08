وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلاً في مدينة غزة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، وألقت قنابل يدوية داخله وأطلقت النار على غرفة كانت تحتمي فيها عائلة مدنية.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد 8 أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأصاب اثنين بجروح خطيرة، أحدهما طفل سنه خمس سنوات، مبيّنة أن الشهود ذكروا أيضاً أن قوات الاحتلال أطلقت النار على رجل ضرير سنه 73 عاماً بعد تأمين المبنى وإجبار جميع أفراد الأسرة الآخرين على مغادرته.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في الحادثة باعتبارها جريمة حرب محتملة ومحاسبة القوات المتورطة فيها، فيما قالت بلقيس والي، المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "ليس هناك أي عذر لاقتحام الجنود منزلاً مليئاً بالمدنيين وإطلاق النار بلا احتياطات. لقد قتلوا عائلة فلسطينية ويتّموا طفلاً صغيراً قد لا يتمكن من المشي أبداً".

وأجرت المنظمة مقابلات مع ثلاثة من أفراد عائلة الخالدي، اثنان منهم شهدا الهجوم وجرت مقابلتهما عبر الهاتف، وفي يونيو/حزيران 2024 التقوا فيصل، الطفل المصاب البالغ من العمر خمس سنوات، في قطر حيث كان يتلقى الرعاية الطبية.

كما حلّل الباحثون فيديو حُمّل على حساب جيش الاحتلال الإسرائيلي على إكس (تويتر سابقاً)، IDFonline، وجرى التحقق من أجزاء منه وتبين أنه صُوّر بين 20 و21 ديسمبر/كانون الأول. ويُظهِر الفيديو جنوداً إسرائيليين ومدرعات إسرائيلية في الجوار، بلا قتال دائر أو جنود يتعرضون لإطلاق النار.

وقال محمد الخالدي (40 عاماً) ومؤمن الخالدي (21 عاماً)، وهما ابنا عمّ، إن قذيفة أصابت منزلاً في حي الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة، في الليلة بين 20 و21 ديسمبر/كانون الأول، قرب خمس مدارس تؤوي نازحين. كان محمد ومؤمن و29 آخرون من العائلة في المنزل المجاور، بعد أن فروا من منازلهم عقب اتصال هاتفي من جيش الاحتلال يأمرهم بإخلاء المنزل. وقالوا إن زوجة شقيق محمد، فاطمة الخالدي (32 عاماً)، التي كانت حاملاً في شهرها السابع، أصيبت بكسر في ساقها عند القصف.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.