وأفاد منشور صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر منصة إكس اليوم الخميس، بأن اللقاء الذي جرى عقب وصول الأمير القطري إلى تركيا، تطرّق إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال اللقاء على أن "إسرائيل أثبتت مجدداً أنها لا تنوي وقف إطلاق النار، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية"، مشيراً إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل يحقّق السلام والهدوء الدائم في المنطقة.

وأضاف أردوغان أن إسرائيل تسعى لزيادة التوتر في المنطقة من خلال هجماتها على الأراضي الفلسطينية ولبنان، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعّالة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تزايد في الأيام الأخيرة.

وجدّد أردوغان تأكيده عزم تركيا على المضي قدماً في تعاونها مع قطر في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، بخاصة العلاقات الاقتصادية، متوقّعاً أن يُعزَّز التضامن بين البلدين من خلال الخطوات المقبلة.