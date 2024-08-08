سياسة
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فيدان يلتقي قادة المعارضة السورية ويجدد تأكيد دعم تركيا حلاً سياسياً بسوريا
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس، رئيس الائتلاف السوري (المعارض) هادي بحرة، ورئيس وفد التفاوض السوري بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بمقر وزارة الخارجية في أنقرة.
فيدان يلتقي قادة المعارضة السورية ويجدد تأكيد دعم تركيا حلاً سياسياً بسوريا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي رئيس الائتلاف السوري (المعارض) هادي بحرة / صورة: AA
8 أغسطس 2024

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء تبادل وجهات حول آخر التطورات لدى المعارضة السورية، كما جدد فيدان تأكيد الدعم التركي لمساعي المفاوضات والحوار الجادّ والتوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بخصوص سوريا.

وتبذل تركيا جهوداً للتوصل إلى حلّ سياسي دائم في سوريا، وكان الرئيس أردوغان صرّح للصحفيين الشهر الماضي، بأنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد موحَّد لسوريا، مضيفاً: "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن وحدة وسلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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