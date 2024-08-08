وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء تبادل وجهات حول آخر التطورات لدى المعارضة السورية، كما جدد فيدان تأكيد الدعم التركي لمساعي المفاوضات والحوار الجادّ والتوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بخصوص سوريا.

وتبذل تركيا جهوداً للتوصل إلى حلّ سياسي دائم في سوريا، وكان الرئيس أردوغان صرّح للصحفيين الشهر الماضي، بأنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد موحَّد لسوريا، مضيفاً: "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن وحدة وسلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضاً".