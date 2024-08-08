سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يؤكد لرئيس وزراء ألبانيا أهمية مكافحة الإرهاب وتعزيز تعاون البلدين
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الألباني إدي راما، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة والعمل المشترك على مكافحة الإرهاب لا سيما في ما يتعلق بالتصدي لأنشطة تنظيم كولن الإرهابي في ألبانيا.
أردوغان يؤكد لرئيس وزراء ألبانيا أهمية مكافحة الإرهاب وتعزيز تعاون البلدين
الرئيس أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الألباني إدي راما / صورة: AA
8 أغسطس 2024

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، بأن الرئيس أردوغان أكد أن علاقات البلدين وصلت إلى مستوى عالٍ، مشيراً إلى أنها ستتعزز على الصعيدين التجاري والدفاعي وفي مجال الصناعات الدفاعية عبر خطوات عملية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، على الأهمية القصوى لمكافحة أنشطة تنظيم غولن الإرهابي في ألبانيا، معرباً عن ثقته بأن جهود السلطات الألبانية مستمرة لمكافحة أنشطة التنظيم داخل المؤسسات التعليمية والصحية والدينية في ألبانيا.

وتعمل تركيا وألبانيا، الحليفتان في الناتو، على تعزيز العلاقات بينهما على جميع الأصعدة، من خلال مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الذي ساهم في توقيع عديد الاتفاقيات والتفاهمات من شأنها الدفع قُدُماً بالعلاقات الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us