وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، بأن الرئيس أردوغان أكد أن علاقات البلدين وصلت إلى مستوى عالٍ، مشيراً إلى أنها ستتعزز على الصعيدين التجاري والدفاعي وفي مجال الصناعات الدفاعية عبر خطوات عملية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، على الأهمية القصوى لمكافحة أنشطة تنظيم غولن الإرهابي في ألبانيا، معرباً عن ثقته بأن جهود السلطات الألبانية مستمرة لمكافحة أنشطة التنظيم داخل المؤسسات التعليمية والصحية والدينية في ألبانيا.

وتعمل تركيا وألبانيا، الحليفتان في الناتو، على تعزيز العلاقات بينهما على جميع الأصعدة، من خلال مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الذي ساهم في توقيع عديد الاتفاقيات والتفاهمات من شأنها الدفع قُدُماً بالعلاقات الثنائية.