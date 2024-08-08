سياسة
2 دقيقة قراءة
يونس يتولى رئاسة حكومة بنغلاديش ويعيّن اثنين من قادة الاحتجاجات بحكومته
أدى محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية اليوم الخميس، لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلاديش، بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وسط إشادة بدور الطلبة في الاحتجاجات ودعوة "للحفاظ على منجزهم".
يونس يتولى رئاسة حكومة بنغلاديش ويعيّن اثنين من قادة الاحتجاجات بحكومته
محمد يونس يتولى رئاسة حكومة بنغلاديش ويعيّن اثنين من قادة الاحتجاجات بحكومته / صورة: AA
8 أغسطس 2024

وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي في دكا أمام زعماء سياسيين وقادة للمجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين، كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضواً من حكومته، الذين يحملون لقب مستشارين لا وزراء.

وكان من هؤلاء المستشارين اثنان قادة مجموعة "طلاب ضد التمييز" التي تزعّمت الاحتجاجات لأسابيع، هما ناهد إسلام وآصف محمود، ومن بين المستشارين أيضاً عُيّن كل من توحيد حسين وزير الخارجية السابق، وحسن عارف المدعي العام السابق.

كما عُيِّن مستشاراً كلٌ من سيدة رضوانة حسن المحامية البيئية، وآصف نذرل أستاذ القانون والكاتب البارز، وعادل الرحمن خان الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان الذي حكمت عليه حكومة الشيخة حسينة بالسجن لمدة عامين.

وتولّى يونس منصب القائد المؤقت بعد مشاورات مكثَّفة بين القادة العسكريين والمدنيين ونشطاء الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات ضد الشيخة حسينة، وأعرب يونس عن شكره للطلاب الذين أسهموا في تحقيق "يوم النصر الثاني"، ودعاهم إلى الحفاظ على السلمية والعمل على بناء الوطن، موجهاً إدانته إلى العنف الذي أعقب استقالة حسينة.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى في حرب "الاستقلال" عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وكان يونس معروفاً بمعارضته لحسينة التي اتهمته بالتعامل بقسوة في سياسة استرداد القروض من الفقراء في الريف، وهو ما نفاه يونس. ومع تزايد أعمال العنف والاحتجاجات منذ منتصف يوليو/تموز، وبمقتل أكثر من 300 شخص، شهدت البلاد حالة من الفوضى مع انسحاب الشرطة وتزايد معدلات السرقة والنهب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us