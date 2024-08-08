وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي في دكا أمام زعماء سياسيين وقادة للمجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين، كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضواً من حكومته، الذين يحملون لقب مستشارين لا وزراء.

وكان من هؤلاء المستشارين اثنان قادة مجموعة "طلاب ضد التمييز" التي تزعّمت الاحتجاجات لأسابيع، هما ناهد إسلام وآصف محمود، ومن بين المستشارين أيضاً عُيّن كل من توحيد حسين وزير الخارجية السابق، وحسن عارف المدعي العام السابق.

كما عُيِّن مستشاراً كلٌ من سيدة رضوانة حسن المحامية البيئية، وآصف نذرل أستاذ القانون والكاتب البارز، وعادل الرحمن خان الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان الذي حكمت عليه حكومة الشيخة حسينة بالسجن لمدة عامين.

وتولّى يونس منصب القائد المؤقت بعد مشاورات مكثَّفة بين القادة العسكريين والمدنيين ونشطاء الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات ضد الشيخة حسينة، وأعرب يونس عن شكره للطلاب الذين أسهموا في تحقيق "يوم النصر الثاني"، ودعاهم إلى الحفاظ على السلمية والعمل على بناء الوطن، موجهاً إدانته إلى العنف الذي أعقب استقالة حسينة.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى في حرب "الاستقلال" عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وكان يونس معروفاً بمعارضته لحسينة التي اتهمته بالتعامل بقسوة في سياسة استرداد القروض من الفقراء في الريف، وهو ما نفاه يونس. ومع تزايد أعمال العنف والاحتجاجات منذ منتصف يوليو/تموز، وبمقتل أكثر من 300 شخص، شهدت البلاد حالة من الفوضى مع انسحاب الشرطة وتزايد معدلات السرقة والنهب.