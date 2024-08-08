وأفاد بيان إحصائي لآخر التطورات اليومية، نشره المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، بأن فلسطينياً استشهد بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة ريان، شمالي قطاع غزة. وأضاف: "المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية والشمالية من محافظة الشمال".

وفي محافظة غزة، قال البيان إن 26 فلسطينياً استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة. وتابع: "5 شهداء في قصف منزل لعائلة شلدان، وسط المدينة، و5 شهداء في قصف حي الزيتون، و16 شهيداً في قصف استهدف مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود اللتين تؤويان نازحين (شرق)".

وفي المحافظة الوسطى، قال البيان إن 26 فلسطينياً استشهدوا في قصف بمناطق مختلفة، من بينهم 8 سقطوا باستهداف منزل لعائلة أبو زيد في مخيم البريج. كما استشهد 15 فلسطيناً بقصف على مربع سكني في ذات المخيم، و3 آخرون باستهداف مجموعة مواطنين شمال مخيم النصيرات، بحسب البيان.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 7 فلسطينيين في غارتين منفصلتين، الأولى استهدفت منزلاً لعائلة الفجم، في بلدة بني سهيلا (شرق خان يونس) وأسفرت عن استشهاد فلسطينية، والثانية استهدفت منزلاً لعائلة "أحمد" شرق القرارة (شرق خان يونس)، وخلفت 6 شهداء.

من جانبها، أدانت حماس قصف الاحتلال للمدرستين اللتين تؤويان نازحين، وقالت في بيان عبر تليغرام، إن "الهدف من هذه المجازر الوحشية ترويع المدنيين وتهجيرهم وإبادتهم"، مطالبةً الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية بـ"الوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الجرائم".

أوامر إخلاء جديدة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، سكان أحياء جديدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسراً، تمهيداً لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وقال متحدث الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة تليغرام: "نداء إلى كل السكان في بلدة السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها، وأحياء الشيخ ناصر، ومركز المدينة، والسطر والمحطة، عليكم إخلاء تلك المناطق فوراً إلى المنطقة الإنسانية".

والأحد طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة إكس، المواطنين والنازحين في أحياء جورت اللوت والمنارة ومعن وقيزان النجار وقيزان أبو رشوان والسلام والحشاش، بـ"إخلاء المنطقة فوراً إلى المنطقة الإنسانية".

وقال شهود عيان إن آلاف الفلسطينيين شرعوا في النزوح من مناطقهم السكنية بالمناطق الشرقية إلى المواصي غرب المدينة، سيراً على الأقدام يحملون أمتعتهم وحقائبهم على ظهورهم، مشيرين إلى أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت نيراناً بكثافة تجاه بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وفقاً للأناضول.

أمراض جلدية

في سياق متصل أفادت مصادر طبية وشهود عيان بإصابة عديد من الأطفال في غزة بـ"مرض جلدي مؤلم وظهور بقع حمراء بالوجوه والأجساد" وسط ندرة للأدوية وبقاء عدد قليل من المستشفيات العاملة بالقطاع، وفي ظلّ انتشار الحشرات وأكوام القمامة المتكدسة، وفقاً لرويترز.

وليست الأمراض الجلدية هي الوحيدة التي تتسلل إلى واحد من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، إذ يقول الطبيب وسام السكني، المتحدث باسم مستشفى كمال عدوان: "بالأمس كنا نتحدث عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، واليوم نتحدث عن الأمراض الجلدية المعدية، فكل يوم تنتشر أمراض جديدة بين الأطفال".

ودقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من تفشي الالتهاب الكبدي الوبائي (أ) وشلل الأطفال أيضاً، وقالت المنظمة في تقرير صدر أوائل الشهر الجاري: "حذّرت وكالات الأمم المتحدة من تزايد مخاطر انتشار الأمراض المعدية في غزة وسط ندرة مزمنة للمياه وعدم وجود طريقة مناسبة لإدارة النفايات ومياه الصرف الصحي".

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.