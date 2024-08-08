سياسة
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أمينة أردوغان تتمنى التوفيق لمحمد يونس بعد توليه رئاسة الحكومة في بنغلاديش
تقدمت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، بالتمنيات بالتوفيق لمحمد يونس، بعد أدائه اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اليوم الخميس.
أمينة أردوغان تتمنى التوفيق لمحمد يونس بعد توليه رئاسة الحكومة في بنغلاديش
أمينة أردوغان تتمنى التوفيق لمحمد يونس بعد توليه رئاسة الحكومة في بنغلاديش / صورة: AA
8 أغسطس 2024

وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة إكس: "أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي للأستاذ الدكتور محمد يونس، عضو المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للشخصيات البارزة المعنيّ بالقضاء على الهدر، الذي أتشرف برئاسته، وهو يشرع في منصبه الجديد رئيساً للحكومة المؤقتة في بنغلاديش".

وأضافت السيدة الأولى: "أعرب عن امتناني لمساهماته الكبيرة في جهود المجلس الاستشاري، وأعتقد حقاً أن خدماته التي لا تقدر بثمن للديمقراطية والسلام والاستقرار في بلاده ستجلب إحساساً بالسلام والأمل لكل شريحة من شرائح المجتمع".

وتابعت: "بهذه المناسبة، أعرب عن تمنياتي القلبية لشعب بنغلاديش الصديق والشقيق بالرخاء والرفاهية".

وأدّى محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية اليوم الخميس، لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلاديش، بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وسط إشادة بدور الطلبة في الاحتجاجات ودعوة إلى "الحفاظ على منجزهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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