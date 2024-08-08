وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة إكس: "أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي للأستاذ الدكتور محمد يونس، عضو المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للشخصيات البارزة المعنيّ بالقضاء على الهدر، الذي أتشرف برئاسته، وهو يشرع في منصبه الجديد رئيساً للحكومة المؤقتة في بنغلاديش".

وأضافت السيدة الأولى: "أعرب عن امتناني لمساهماته الكبيرة في جهود المجلس الاستشاري، وأعتقد حقاً أن خدماته التي لا تقدر بثمن للديمقراطية والسلام والاستقرار في بلاده ستجلب إحساساً بالسلام والأمل لكل شريحة من شرائح المجتمع".

وتابعت: "بهذه المناسبة، أعرب عن تمنياتي القلبية لشعب بنغلاديش الصديق والشقيق بالرخاء والرفاهية".

وأدّى محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية اليوم الخميس، لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلاديش، بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وسط إشادة بدور الطلبة في الاحتجاجات ودعوة إلى "الحفاظ على منجزهم".