سياسة
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بوريل يدين قرار تل أبيب إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى فلسطين
أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.
بوريل يدين قرار تل أبيب إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى فلسطين
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل يُدين قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية. / صورة: AFP
8 أغسطس 2024

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أُدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي للدبلوماسيين النرويجيين الذين يعملون مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف بوريل: "هذا أمر يهمّ جميع العاملين من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. التضامن الكامل مع النرويج".

وفي وقت سابق الخميس أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفارة أوسلو لدى تل أبيب في رسالة، بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لكن الوصول إلى الضفة يُلزِم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت النرويج من ضمن عدد من الدول منها إسبانيا وأيرلندا، اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، وتبعتها في يونيو/حزيران سلوفينيا وأرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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