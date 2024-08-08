وجاء في البيان المشترك الذي وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن، وفق ما نشره الديوان الأميري القطري: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للمحتجزين وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".

وأضاف البيان: " باعتبارنا وسطاء مستعدون -إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مُقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كل الأطراف".

وأكد البيان سعي جميع وسطاء الهدنة لأشهر للتوصل إلى إطار اتفاق بين حماس وإسرائيل، مشيراً إلى أن الاتفاق مطروح حالياً على الطاولة ولا يتبق فقط سوى وضع تفاصيل التنفيذ".

وتستند هذه الدعوة إلى المبادئ التي طرحها بايدن في 31 مايو/أيار الماضي، وفق بيان القادة الثلاث الذين أكدوا أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا يكون لأي طرف ذريعة لتأجيلٍ آخر"، وشددوا على أنه "حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".

ويأتي بيان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد نحو أسبوع من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، ما ألقى بظلال سلبية على إمكانية استئناف مفاوضات وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.