وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه "في حدود الساعة 20:55 بالتوقيت المحلي (17:55 ت.غ) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى" دون تحديدها.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية حتى الساعة (20:35) ت.غ.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.