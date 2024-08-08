سياسة
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إصابات وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي على وسط سوريا
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إصابة 4 عسكريين بجروح مساء الخميس، إثر "عدوان جوي إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط بالمنطقة الوسطى للبلاد".
إصابات وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي على وسط سوريا
قصف إسرائيلي سابق في محيط العاصمة السورية دمشق / صورة: AP
8 أغسطس 2024

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه "في حدود الساعة 20:55 بالتوقيت المحلي (17:55 ت.غ) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى" دون تحديدها.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية حتى الساعة (20:35) ت.غ.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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