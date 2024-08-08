سياسة
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السودان.. مقتل 15 مدنياً في قصف على الفاشر ولا رعاية صحية لثلثي السكان
أعلنت تنسيقية مقاومة لجان الفاشر مساء الخميس، مقتل 15 مدنياً وإصابة عشرات آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
السودان.. مقتل 15 مدنياً في قصف على الفاشر ولا رعاية صحية لثلثي السكان
الصحة العالمية: ثلثا السودانيين لا يتلقون الرعاية الصحية بسبب الصراع المستمر / Others
8 أغسطس 2024

وأفادت لجان مقاومة الفاشر (متطوعون)، في بيان، بأن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب عشرات جراء قصف لقوات الدعم السريع على منازل المواطنين بالمدينة. ونشرت صوراً عبر صفحتها على فيسبوك لبيوت المواطنين، التي تعرضت للقصف المدفعي بمدينة الفاشر.

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على حسابه عبر منصة إكس: "في جريمة مروعة وإرهابية بامتياز تضاف لسجل الدعم السريع، استهدفت الخميس، بقصف مدفعي عنيف باستخدام المدفعية الثقيلة في الفاشر المواطنين العزل في منازلهم وفي سوق المواشي غربي المدينة، وحيَّي الرديف والثورة، ما أسفر عن مقتل العشرات، وعدد من الجرحى"، دون تحديد عددهم.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس الخميس، إن "ثلثي الشعب السوداني غير قادرين على طلب الرعاية الطبية بسبب الصراع المستمر، فيما يواجه الآلاف المجاعة".

وجدد غيبريسوس، نداء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم لشعب السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألف و800 قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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