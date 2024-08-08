وأفادت لجان مقاومة الفاشر (متطوعون)، في بيان، بأن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب عشرات جراء قصف لقوات الدعم السريع على منازل المواطنين بالمدينة. ونشرت صوراً عبر صفحتها على فيسبوك لبيوت المواطنين، التي تعرضت للقصف المدفعي بمدينة الفاشر.

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على حسابه عبر منصة إكس: "في جريمة مروعة وإرهابية بامتياز تضاف لسجل الدعم السريع، استهدفت الخميس، بقصف مدفعي عنيف باستخدام المدفعية الثقيلة في الفاشر المواطنين العزل في منازلهم وفي سوق المواشي غربي المدينة، وحيَّي الرديف والثورة، ما أسفر عن مقتل العشرات، وعدد من الجرحى"، دون تحديد عددهم.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس الخميس، إن "ثلثي الشعب السوداني غير قادرين على طلب الرعاية الطبية بسبب الصراع المستمر، فيما يواجه الآلاف المجاعة".

وجدد غيبريسوس، نداء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم لشعب السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألف و800 قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.