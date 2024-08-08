وقالت القناة عبر منصة إكس: "أكدت نائبة الرئيس، كامالا هاريس والرئيس السابق ترمب مشاركتهما في مناظرة عبر ايه بي سي". وكان دونالد ترمب اقترح خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا في وقت سابق الخميس إجراء ثلاث مناظرة مع هاريس في سبتمبر/أيلول.

في سياق آخر، أعلن فيل جوردون، مستشار كامالا هاريس، في منشور عبر حسابه في منصة إكس الخميس، أن الأخيرة ستواصل العمل من أجل حماية المدنيين في غزة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، لكنها لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل.

وقال جوردون، إن موقف هاريس واضح في هذا الشأن، ويتمثل في ضمان "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة منها".

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مساعد لهاريس، لم يذكر اسمه، أن نائبة الرئيس لم تفتح فكرة حظر الأسلحة على إسرائيل للنقاش خلال لقائها مع مجموعة داعمة لفلسطين في ولاية ميشيغان.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة شكلتها شخصيات من الحزب الديمقراطي منزعجة من دعم إدارة جو بايدن، غير المشروط لإسرائيل، وأنها جمعت الناخبين الذين لم يصوتوا لبايدن في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان. وأشارت التقارير إلى أن المجموعة طالبت في لقائها مع هاريس، بمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل في اجتماع منفصل، لكن هاريس لم تستجب بشكل إيجابي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.