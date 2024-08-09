وكتب الحاكم في منطقة ليبيتسك، إيغور أرتامونوف على تليغرام: "حذارِ! ليبيتسك هدف لهجوم ضخم بطائرات من دون طيّار". وأضاف في رسالة لاحقة أنّ "بنية تحتيّة للطاقة تضرّرت"، ما أدّى إلى انقطاعات في التيّار الكهربائي، مشيراً إلى أنّ الكهرباء عادت في وقت لاحق إلى معظم المنازل التي تأثّرت.

وأعلن الحاكم حال الطوارئ في بلديّة ليبيتسك، وأمر بإخلاء أربع قرى محيطة "لضمان سلامة السكّان"، وهو إجراء يطول 416 أسرة، إذ اشتعلت النيران في قاعدة جوية عسكرية في منطقة ليبيتسك الروسية، على بُعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت ليلاً لهجمات شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية، حسبما ذكرت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان الرسميتان.

ونقلت الوكالتان عن الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ أن "حريقاً اندلع في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك"، من دون تحديد ما إذا كان الحريق اندلع بسبب هجوم أوكراني أم لا.

كما أُبلِغ عن هجوم أوكراني آخر بطائرات من دون طيّار في منطقة بيلغورود، قرب الحدود الأوكرانية. ووفقاً للحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف، أسقط الدفاع الجوّي الروسي 29 طائرة من دون طيّار، وتسبّب الهجوم بأضرار مادّية لكن لم تُسجل إصابات.

وفي سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، أبلغ الحاكم ميخائيل رازفوجاييف عن هجمات بمُسيّرات جوّية وبحريّة. أمّا منطقة كورسك الروسيّة، المتاخمة لأوكرانيا، فتشهد منذ الثلاثاء توغّلاً كبيراً لجيش كييف.

ويشارك أكثر من ألف جندي أوكراني وعشرات المركبات المدرّعة في هذا الهجوم المفاجئ، وفقاً لهيئة الأركان العامّة الروسيّة التي قالت، إنّها تفعل كلّ ما في وسعها لصدّهم.

هجوم أوكراني ضخم

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة تدمير 75 طائرة من دون طيار أوكرانية في سماء عدد من مقاطعات غرب البلاد والقرم، إضافة إلى 7 زوارق مسيّرة في البحر الأسود خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن دفاعاتها الجوية المناوبة دمرت أو اعترضت 26 مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و19 فوق ليبيتسك، و7 فوق كورسك، و5 فوق بريانسك و4 فوق فورونيج، وواحدة فوق أوريول، و5 فوق جمهورية القرم، إضافة إلى 8 أخرى فوق البحر الأسود.

وذكر البيان أن الزوارق المسيّرة التي دُمّرت في مياه البحر الأسود كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم. بينما تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.