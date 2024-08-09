سياسة
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تحذيرات أممية من تردّي الوضع الصحي بالسودان.. والمجاعة تفتك بشمال دارفور
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن ثلثي الشعب السوداني غير قادرين على طلب الرعاية الطبية بسبب الصراع المستمر، بينما يواجه الآلاف المجاعة وسوء التغذية بشمال دارفور.
تحذيرات أممية من تردّي الوضع الصحي بالسودان.. والمجاعة تفتك بشمال دارفور
الصحة العالمية: ثلثا السودانيين لا يتلقون الرعاية الطبية / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

ودعا غيبريسوس عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مجلس الأمن الدولي إلى المساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم لشعب السودان، إذ تشهد البلاد حسب ما وصفته الأمم المتحدة بـ"واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

في السياق، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من الوفيات في السودان، بعد تأكد وجود مجاعة بولاية شمال دارفور، وقالت المفوضية، عبر منصة إكس: "إشارات التحذير (من المجاعة) كانت هناك (دارفور) منذ أشهر، ولكن لدينا الآن تأكيد مؤسف على وجود مجاعة في ولاية شمال دارفور".

وأضافت أنه في دارفور "يموت النازحون من الأطفال والنساء والرجال نتيجة للجوع وسوء التغذية والأمراض". وجددت المفوضية الدعوة إلى "التحرك العاجل بعد تأكيد المجاعة في السودان"؛ لتجنّب مزيد من الوفيات.

والسبت، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) انتشار المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. كما أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، مساء الأربعاء، وفاة 5 أطفال بسبب الجوع في معسكر مكحر للنازحين؛ جراء تفشي سوء التغذية الحاد في منطقة مكحر بولاية وسط دارفور.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أوقعت حتى الآن آلاف القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية بعد أن نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان، أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وقبل أيام، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن للنظر في طرق لوقف دائرة العنف بالسودان، مؤكداً أن الأزمة لا تتغذى فقط من السياسة والأسلحة، بل أيضاً من شعور عميق بالإفلات من العقاب. وشدّد على الضرورة الملحة للعمل الجماعي لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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