سياسة
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الشيخة حسينة تستعد للعودة إلى بنغلاديش بالوقت المقرّر للانتخابات
قال نجل رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، ساجيب واجد جوي، إن والدته ستعود إلى بلادها عندما تقرر الحكومة المؤقتة الجديدة إجراء انتخابات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات، وأضاف، "كانت والدتي ستعتزل السياسة بعد ولايتها الحالية".
الشيخة حسينة تستعد للعودة إلى بنغلاديش بالوقت المقرّر للانتخابات
الشيخة حسينة - صورة من الأرشيف / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وأضاف جوي المقيم في الولايات المتحدة، لصحيفة تايمز أوف إنديا "في الوقت الحالي، هي (حسينة) في الهند. وستعود إلى بنغلاديش في اللحظة التي تقرر فيها الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات". ولم يحدّد ما إذا كانت حسينة (76 عاماً) ستخوض الانتخابات.

وقال للصحيفة، "لم تكن لدي أي طموحات سياسية قط، وكنت مستقراً في الولايات المتحدة. لكن التطورات في بنغلاديش في الأيام القليلة الماضية تظهر أن هناك فراغاً في القيادة. كان عليَّ أن أتحرك من أجل الحزب، وأنا في المقدمة الآن".

وغادرت حسينة إلى الهند المجاورة يوم الاثنين بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية التي أجبرتها على الاستقالة. وأدت حكومة تصريف أعمال بقيادة الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليمين أمس الخميس، وستتولى مهمة إجراء الانتخابات.

ولا يشارك حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه حسينة في الحكومة المؤقتة بعد احتجاجات قادها الطلاب ضد رئيسة الوزراء، التي تتولى السلطة منذ فترة طويلة، والتي فرّت من البلاد في أعقاب أسابيع من العنف الذي أسفر عن مقتل نحو 300 وإصابة الآلاف.

وتعيش حسينة في منزل آمن في منطقة نيودلهي. وذكرت وسائل إعلام هندية أنها تخطّط لطلب اللجوء في بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق على الأمر. بينما قال وزير الخارجية الهندي أمس الخميس، إنه تحدث إلى نظيره البريطاني بشأن بنغلاديش، لكنه لم يدلِ بأي تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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