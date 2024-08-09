وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "عدواناً أمريكياً بريطانياً استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف التابعة لمحافظة الحديدة"، ولم تتطرق القناة إلى نتائج الاستهداف، بينما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الجماعة، إن طيران التحالف الأمريكي-البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة في المحافظة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي مطاراً دولياً وثلاثة موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

من جانبها، قالت "سنتكوم"، في بيان على منصة إكس، إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية صاروخين مضادين للسفن، ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين".

كما تمكنت قوات القيادة المركزية من تدمير زورق مسير لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وقالت "سنتكوم"، إن تلك الأسلحة "شكلت تهديداً واضحاً ومباشراً للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة "الحوثي" اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنَّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر "جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصل إليه أسلحتها".