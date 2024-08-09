وكان جرى وضع كريستين كروم المسؤولة السابقة عن الحياة الطلابية الجامعية، وماثيو باتاشنيك المسؤول السابق عن دعم الطلاب والأسر، وسوزان تشانج-كيم المسؤولة الإدارية الرئيسية في إجازة، بينما كان يُجرى تحقيق.

وقالت إدارة الجامعة في يوليو/تموز الماضي، إن تبادل الرسائل جرى خلال فاعلية في الحرم الجامعي بعنوان: "الحياة اليهودية في الحرم الجامعي، الماضي والحاضر والمستقبل"، بعد أسابيع من انطلاق احتجاجات، شهدتها جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات في أنحاء البلاد، على خلفية حرب إسرائيل في غزة.

وقالت الجامعة في يوليو/تموز، إن "هذه الواقعة كشفت عن سلوكيات ومشاعر لم تكن غير مهنية فحسب، بل كررت بشكل مزعج استعارات قديمة معادية للسامية". بينما لم يتسنّ الحصول على مزيد من المعلومات حول ظروف استقالة المسؤولين الثلاثة.

وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات استمرت لأشهر احتجاجاً على الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، كما أدت إلى نزوح كل سكان القطاع تقريباً والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسببت في أزمة جوع.

وكان المتظاهرون في الجامعات يطالبون بإنهاء الحرب ووقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.