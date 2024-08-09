وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر صحية باستشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما "استشهد مواطنان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع".

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في بلوك 4 بمخيم جباليا شمالي القطاع، "ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى"، بينما استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

في السياق، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، إذ نُسفت عدة منازل غربي المدينة، مشيرة إلى استشهاد 39 فلسطينياً، أمس الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة أمس الخميس، فقد ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "39 ألفاً و699 شهيداً فلسطينياً، و91 ألفاً و722 مصاباً".

"عملية عسكرية هجومية"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بدء ما وصفها بـ"عملية عسكرية هجومية" في مدينة خان يونس جنوبيي قطاع غزة، التي سبق أن دخلها مرات عدة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بالعربية، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة إكس، إن "قوات من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة"، وزعم تلقي الجيش "معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية في المنطقة"، على حد قوله.

وتابع المتحدث في البيان بأنه "مع بداية دخول قوات الجيش إلى المنطقة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفاً لحماس في خان يونس"، حسب ادّعائه.

وأمس الخميس، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان أحياء جديدة في مدينة خان يونس بإخلائها قسراً تمهيداً لشنّ هجوم جديد عليها بزعم إطلاق حركة حماس صواريخ منها، وجاء ذلك بعد 4 أيام على شنّ إسرائيل هجوماً مدمراً على مناطق زعمت سابقاً أنها "آمنة" شرقي خان يونس، ما خلّف 255 شهيداً ودماراً واسعاً.

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.