ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الخميس، إلى عدم تخفيف الجهود المبذولة لمكافحة عنف اليمين المتطرّف الذي هزّ البلاد على مدى أسبوع، عقب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجومٍ طعناً بالسكين. وقال ستارمر: "من المهم أن لا نتوقّف هنا".

وأوقفت السلطات البريطانية أكثر من 400 شخص منذ بداية أعمال العنف الأسبوع الماضي، ووجِّهت تهماً إلى 120 على الأقل، كما صدرت إدانات بحق بعضهم، في وقت وضعت الحكومة خلال الأسبوع الراهن 6 آلاف عنصر من الوحدات الخاصة في الشرطة بوضع جهوزية للتعامل مع نحو مئة مظاهرة لنشطاء اليمين المتطرف ومظاهرات مضادة دُعي إليها، كما سيجري تخصيص 567 موقعاً لسجن مثيري الشغب.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، تعقيباً على أحداث الشغب التي شهدتها بريطانيا، "إنه ليس آمناً بوصفه سياسياً مسلماً"، مضيفاً أنه شعر بـ"الاستفزاز".

وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى الشوارع البريطانية، فإن الأيام الماضية كشفت عن حجم الأزمة والخطر الذي يتهدد المجتمع البريطاني مع تصاعد نفوذ وقوة اليمين المتطرف، الذي بدأ وفقاً لسوندر كاتوالا، من مؤسسة "المستقبل البريطاني" البحثية، في حديثه مع الإيكونوميست، بالتحول أكثر نحو الشارع والإنترنت.

وأشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن الفوضى المتكررة التي تشهدها بريطانيا سلَّطت الضوء على ازدياد انعدام الثقة بمنظومة العدالة الجنائية في البلاد، مبينةً أن اعتقاد الناس بقدرة جهاز الشرطة على أداء مهامه بشكل جيد تراجع من 63% إلى أقل من 50%، في ظل معاناة السجون من الاكتظاظ والمحاكم من تكدس القضايا.

ويشكل انتشار المعلومات المضللة بين الجمهور عاملاً إضافياً لزيادة التوتر، كما جرى في الأحداث الأخيرة التي اندلعت في ساوثبورت في اليوم التالي لانتشار كذبة على منصات التواصل الاجتماعي، زُعم فيها أن مهاجم الفتيات الثلاث كان مسلماً وصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، والواقع أن الشاب البالغ من العمر 17 عاماً المتهم بالجريمة وُلد لأبوين روانديين في بريطانيا.

شبكي وميداني

أعادت أعمال الشغب والعنف التي بدأت في مدينة ساوثبورت وامتدت إلى مدن بريطانية مختلفة كهارتلبول وروثرهام وسندرلاند وهال وستوك وليفربول وميدلسبره وتامورث التركيز على اليمين المتطرف البريطاني وطرق انتشاره وعمله.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرطة البريطانية قولها إن أنصار رابطة الدفاع الإنجليزية شاركوا في أعمال الشغب، وتأسست الرابطة اليمينية المتطرفة عام 2009، واشتهرت بالاحتجاجات العنيفة والموقف المناهض للإسلام والهجرة.

وحسب ماثيو فيلدمان، المتخصص في التطرف اليميني، خلال حديث له مع نيويورك تايمز، فإن المجموعة تمثل مرحلة جديدة في السياسة البريطانية اليمينية المتطرفة، لأنها على عكس الجبهة الوطنية أو الحزب الوطني البريطاني، لم تنافس في الانتخابات.

وتركز هذه المنظمة المتطرفة على العمل الميداني والنشاط في الشارع، ووفقاً للصحيفة نفّذت هذه المنظمة مجموعة من المظاهرات المحلية، بما في ذلك احتجاجات على خطط بناء المساجد، وشاركت في أعمال مثل وضع رؤوس الخنازير حول المواقع الإسلامية.

ووصف مدير الأبحاث في منظمة "أمل وليس كراهية" جو مولهال، في دراسة له نُشرت عام 2018، الحركة المتطرفة بأنها "حركة ما بعد تنظيمية". وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات توفر "طرقاً جديدة للحركة للمشاركة في النشاط خارج حدود الهياكل التنظيمية التقليدية".

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى الصعوبات التي تواجه الشرطة في التعامل مع احتجاجات اليمين المتطرف بسبب أساليبها غير التقليدية، ووفقاً للبروفيسور فيلدمان، المتخصص في اليمين المتطرف، "لا تزال الشرطة تفكر في كثير من الأحيان وفقاً لمصطلحات القرن العشرين؛ أن شيئاً كهذا قد يستغرق بضعة أيام لتجهيزه؛ وأنهم قد يطلبون تصريحاً للمسيرة". وأضاف للصحيفة أن أعمال الشغب في ساوثبورت "كانت بمثابة مظاهرة خاطفة تقريباً".