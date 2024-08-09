سياسة
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منتخب سيدات تركيا للكرة الطائرة ينافس على البرونزية بعد تعثّره أمام إيطاليا
تنافس سيدات تركيا نظيراتهن البرازيليات، السبت المقبل، على الفوز بالميدالية البرونزية، في الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تأهل سيدات إيطاليا بفوزهن على المنتخب التركي بثلاثة أشواط دون ردّ في نصف النهائي.
منتخب سيدات تركيا للكرة الطائرة ينافس على البرونزية بعد تعثّره أمام إيطاليا
أولمبياد باريس.. سيدات إيطاليا يتأهلن لنهائي مسابقة الكرة الطائرة / صورة: AA
9 أغسطس 2024

وتأهلت إيطاليا للدور النهائي لمسابقة الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تغلبها على المنتخب التركي بثلاثة أشواط دون رد، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكرّر المنتخب الإيطالي فوزه على منافسه، بعد أن سبق وفاز عليه في لقاء الدور الأول بالنتيجة نفسها، ليضرب موعداً في النهائي أمام المنتخب الأمريكي، الذي فاز بدوره على البرازيل بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وحسمت سيدات إيطاليا المواجهة لمصلحتهن في زمن مقداره ساعة و22 دقيقة بواقع (25-22، و25-19، و25-22)، رغم المحاولات المكثّفة من سيدات تركيا للعودة في نتيجة المباراة، وخاصة في الشوط الثالث الذي نجحن خلاله في التقدم معظم فتراته.

وتأهل منتخب تركيا للسيدات إلى نصف نهائي مسابقة الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على الصين بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة ماراثونية، الثلاثاء الماضي، في ربع النهائي.

جدير بالذكر أن سيدات تركيا أحرزن لقب بطولة أوروبا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تغلبهن في النهائي على المنتخب الصربي بثلاثة أشواط لشوطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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