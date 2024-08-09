سياسة
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قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنات بصواريخ
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي البلاد، وأعلن حزب الله مقتل أحد عناصره بالتزامن مع استهدافه لمستوطنات بصواريخ، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 403 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنات بصواريخ
غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة بمسيّرة شنّها العدو الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة الناقورة، أدت إلى استشهاد شخصين"، وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة نفذت عند قرابة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقلت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام أطراف بلدة الناقورة بالقطاع الغربي"، كما "أغار الطيران الحربي المعادي على حرش هورا بين كفركلا ودير ميماس، واستهدفت المدفعية الثقيلة المنطقة نفسها وبلدة الخيام".

كما أفاد المصدر ذاته بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليلة أمس، طلعات جوية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق الفاصل، وأطلق القنابل المضيئة في سماء المنطقة، بينما رُصد "انفجار صواريخ اعتراضية فوق حولا و مركبا قضاء مرجعيون".

مقابل ذلك، تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان، وسقطت بمناطق مفتوحة في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، وكانت "القناة 12" العبرية أشارت إلى انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلة وكفار يوفال.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، استهداف مقاتليه "عند الساعة 09:40 من صباح اليوم الجمعة 09-08-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي ظل مخاوف من امتداد الحرب واتساعها لنزاع إقليمي، ألغت شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وطهران، سواء لفترة محدّدة أم إلى أجل غير مسمى، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل وهنية، والقيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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