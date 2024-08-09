سياسة
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السلطات في الأرجنتين تحبط "سرقة القرن" إثر اكتشاف نفق طويل قرب مصرف
اكتشفت السلطات الأرجنتينية، أمس الخميس، في سان إيسيدرو إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، نفقاً كبيراً يمتد على نحو 220 متراً حُفر باتجاه أحد المصارف، بينما وصف بإحباط أمني لـ"سرقة القرن".
السلطات في الأرجنتين تحبط "سرقة القرن" إثر اكتشاف نفق طويل قرب مصرف
النفق حُفر تحت الأرض بعمق ثلاثة أمتار ويمتد على نحو 220 متر باتجاه أحد المصارف / صورة: وسائل إعلام أرجنتينية
9 أغسطس 2024

وزود النفق، الذي حُفر تحت الأرض بعمق ثلاثة أمتار، بإطار خشبي كثيف ونظام تهوية وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، بحسب الشرطة، بينما قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن أمر النفق اكتشف بالمصادفة، إذ سمع سائق سيارة متوقفة، الأربعاء، ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع.

وأمر مكتب المدعي العام المحلي في سان إيسيدرو، بإجراء عمليات بحث، ما أفضى إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، إذ اكتُشفت كمية كبيرة من معدات الردم والحفر.

ويقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق بين 6 و9 أشهر، ووصفوه بأنه "عمل هندسي" وأنه "أفضل من نفق إل تشابو غوسمان"، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه إمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015.

ويُعيد الحادث إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة سان إيسيدرو نفسها عام 2006، ووُصفت بـ"سرقة القرن"، عندما سرقت مجموعة لصوص ما يقرب من 19 مليون دولار من أحد البنوك، وفرّوا عبر نفق كانوا قد حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم، بعدما أجروا محاكاة لعملية احتجاز رهائن طويلة في الداخل.

خلال هذه السرقة، التي كانت موضوع كتب ومسلسلات وأفلام، استخدمت العصابة أسلحة مزيّفة، وتركت ملاحظة في غرفة الخزنات كتبت فيها "في حي للأغنياء، من دون أسلحة أو ضغينة، لا يوجد سوى المال من دون حب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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