سياسة
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فيدان: كبح جنون إسرائيل يحقق السلام.. والجبل الأسود: تركيا صانعة للاستقرار
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة، إلى معاقبة مرتكبي المجازر في قطاع غزة، مؤكداً أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يمرّ عبر "كبح جماح جنون إسرائيل".
فيدان: كبح جنون إسرائيل يحقق السلام.. والجبل الأسود: تركيا صانعة للاستقرار
المؤتمر الصحفي المشترك لفيدان وإبراهيموفيتش / صورة: AA
9 أغسطس 2024

وأكد فيدان في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس وزراء الجبل الأسود للعلاقات الدولية وزير الخارجية إرفين إبراهيموفيتش في إسطنبول، أن "مرتكبي المجزرة في غزة يجب أن لا يفلتوا من العقاب، ومن الضروري أن يُحاسَب هؤلاء القتلة عاجلاً أو آجلاً في المحاكم الدولية".

وقال إنه بحث خلال زيارته لمصر الوضع في غزة، وأتيحت له الفرصة لرؤية الوضع على الأرض في العريش ورفح. ولفت إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 56 ألف طن من المساعدات الإنسانية لغزة، وأن بلاده أكثر دولة قدمت مساعدات للقطاع الفلسطيني.

وذكر الوزير التركي أن بلاده منذ اللحظة الأولى دعمت قضية الإبادة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها. وأوضح أن وقف الإبادة المستمرة في غزة يقع في "قلب جهود تركيا"، داعياً الدول الأخرى ذات الضمير إلى الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

في هذا السياق قال فيدان إنهم أعدّوا ملفّاً شاملاً بعد عمل دقيق، وقُدّم رسمياً للمحكمة الأربعاء، مضيفاً أن الملف المُقدَّم للمحكمة سيساهم كثيراً في تطوير القانون الجنائي الدولي.

وأشار فيدان إلى أن المنطقة لا يمكنها تحمل مزيد من التوترات والصراعات الجديدة والحروب، مؤكداً ضرورة وقف إسرائيل هجماتها على غزة، موجهاً نداءه إلى "الذين يدعمون إسرائيل بلا قيد أو شرط وإلى الدول التي تشحن الأسلحة باستمرار إلى إسرائيل. واضح تماماً مَن الذي يصعّد التوتر. توقفوا عن عادة دفع الفاتورة للآخرين. إن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمر عبر كبح جماح جنون إسرائيل".

وأردف: "كما تعلمون فإن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الأصولية تريد إشعال المنطقة بأسرها، والهجمات والاستفزازات ضد لبنان واليمن وإيران مؤشرات على ذلك".

"صانعة للسلام"

بدوره أثنى إبراهيموفيتش على الدور التركي في المنطقة، معتبراً أنها دولة "صانعة وسفيرة للسلام والاستقرار"، وقال إن التعاون بين تركيا والجبل الأسود "سيتواصل في المرحلة القادمة"، مؤكداً أن "مفاوضاتنا هنا ستقدم مساهمة كبيرة في تحسين علاقاتنا الودية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى".

وفي إشارة إلى أهمية دور تركيا في البلقان قال إبراهيموفيتش: "نرى الجمهورية التركية صانعة وسفيرة للاستقرار والسلام". وشدّد على أن "التعاون بين البلدين سواء في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو عموماً سيقدم مساهمات كبيرة لضمان الاستقرار والسلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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