سياسة
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إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في نابلس شمالي الضفة الغربية
أصيب متضامن أجنبي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في نابلس شمالي الضفة الغربية
متضامن أجنبي يتلقى العلاج عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
9 أغسطس 2024

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها "تتعامل مع إصابة متضامن أجنبي يبلغ من العمر 40 عاماً، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا" جنوبي محافظة نابلس، مشيرة إلى أنه "نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون ذكر تفاصيل أكثر عن جنسيته أو حجم إصابته.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال في بلدتي بيتا، وكفر قدوم شرق محافظة قلقيلية (شمال)، كما اندلعت المواجهات في بلدة بيتا، عقب تفريق جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على جبل صبيح، احتجاجاً على شرعنة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على الجبل.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال اقتحاماته المتكررة لمدينة نابلس، ما أدى إلى استشهاد عديد من الفلسطينيين، فضلاً عن اعتقال عشرات من شبان بلدتها القديمة، ضمن عملياته في الضفة الغربية التي خلفت 620 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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