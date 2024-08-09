سياسة
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مسؤول أممي يعرب عن صدمته و"فزعه" إثر تصريحات سموتريتش بشأن تجويع سكان غزة
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته الشديدة إزاء تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول تجويع سكان غزة.
مسؤول أممي يعرب عن صدمته و"فزعه" إثر تصريحات سموتريتش بشأن تجويع سكان غزة
سموتريتش يعتبر أن تجويع سكان غزة مبرر من أجل إطلاق سراح الرهائن / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم تورك، اليوم الجمعة، إن المسؤول الأممي عبر عن "صدمته وفزعه من تصريحات الوزير التي بموجبها سيكون مبرراً وأخلاقياً تجويع مليونَي فلسطيني في غزة حتى الموت من أجل الإفراج عن الرهائن".

وأضاف أن تورك "يُدين بأشد العبارات هذه التعليقات التي تحرض أيضاً على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء"، مشدداً على أن "تجويع المدنيين كوسيلة للحرب يُعدّ جريمة حرب".

واعتبر المسؤول الأممي أن "هذا التصريح العلني يهدد بالتحريض على جرائم فظيعة أخرى"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق فيها.

وأكد لورانس في الوقت نفسه ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والتمكين من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان سموتريتش قال الاثنين الماضي، إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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