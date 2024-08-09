وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم تورك، اليوم الجمعة، إن المسؤول الأممي عبر عن "صدمته وفزعه من تصريحات الوزير التي بموجبها سيكون مبرراً وأخلاقياً تجويع مليونَي فلسطيني في غزة حتى الموت من أجل الإفراج عن الرهائن".

وأضاف أن تورك "يُدين بأشد العبارات هذه التعليقات التي تحرض أيضاً على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء"، مشدداً على أن "تجويع المدنيين كوسيلة للحرب يُعدّ جريمة حرب".

واعتبر المسؤول الأممي أن "هذا التصريح العلني يهدد بالتحريض على جرائم فظيعة أخرى"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق فيها.

وأكد لورانس في الوقت نفسه ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والتمكين من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان سموتريتش قال الاثنين الماضي، إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.