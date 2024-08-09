وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إنه لم ترد تقارير عن أضرار في محطة هاماوكا للطاقة النووية في شيزوكا ولا محطات حرارية في كاناجاوا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد".

يأتى هذا التحذير غداة زلزال بلغت قوته 7,1 درجة وأسفر عن 14 جريحاً في جنوب البلاد وجعل ترجيح وقوع زلزال ضخم أكثر احتمالاً بحسب التقديرات، وأصدرت السلطات تعليمات إلى المحطات النووية للتحقق من جهوزيتها إزاء احتمال وقوع كارثة جديدة.

ووفق هيئة الأرصاد اليابانية، فإن مركز الزلزال كان في كاناجاوا إلى الجنوب مباشرة من العاصمة على عمق 10 كيلومترات تقريباً، وهي لا تقع في نطاق المنطقة الغربية على طول ساحل المحيط الهادي التي حددها التحذير الصادر أمس الخميس باحتمال وقوع زلزال ضخم بقوة ثماني درجات أو أكثر.

وبعد فترة وجيزة من وقوع الزلزال، صرح ئيس الوزراء فوميو كيشيدا من مكتبه في طوكيو، بأن الحكومة لم تتلقَّ أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة.

وكان كيشيدا أعلن أنه ألغى رحلة من أربعة أيام كانت مقررة إلى آسيا الوسطى بعدما حذّر علماء من احتمال وقوع "زلزال ضخم" في البلاد، غداة هزة أرضية بقوة 7,1 درجات أسفرت عن 14 جريحاً.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول حافة "حزام النار" الغربية في المحيط الهادئ، لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل أنظمة البناء الصارمة في البلاد.

وأعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق أن نسبة احتمال حدوث زلزال ضخم هي 70% خلال الثلاثين عاماً المقبلة، وإذا حدث فقد يؤثّر في مساحة كبيرة من ساحل اليابان ويهدّد حياة نحو 300 ألف شخص وفق أسوأ السيناريوهات، بحسب خبراء.