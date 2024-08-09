وقالت الخارجية التركي في بيان اليوم الجمعة: "نقدّر جهود الوساطة التي تنفّذها الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، مبدية تأييدها تنفيذ القضايا الواردة في البيان الذي أدلى به اليوم قادة الدول الثلاث.

وأضاف البيان أنّ "خطة المراحل الثلاث التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 تشكّل أساساً مناسباً للسلام".

وشدّد على ضرورة أن تبدي "إسرائيل أيضاً الموقف البَنَّاء للفلسطينيين في ما يتعلق بوقف إطلاق النار"، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة مساء الخميس، بياناً مشتركاً دعت فيه إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 15 أغسطس/آب الجاري، بالدوحة أو القاهرة.

وجاء البيان بيان بعد نحو أسبوع من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، ما ألقى بظلال سلبية على إمكانية استئناف مفاوضات وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.