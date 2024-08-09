وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة بـ"‏الأسلحة المناسبة"، وقصف موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية "وأصابه إصابة مباشرة".

وأضاف أنه "قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق‏، فيما استهدف عناصره مباني ‏يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وأشار إلى أنه "شن هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، مستهدفةً أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكَّدة"، وذكر أن "تلك العمليات جاءت رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفّذه العدو في بلدتي حناويه والناقورة، وبلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب".

من جانبها، قالت القناة "12" الإسرائيلية: "رُصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان على كريات شمونة"، وأوضحت أنه "جرى اعتراض بعض الصواريخ، ولا توجد إصابات"، ولم تحدد القناة المنطقة التي أُطلقت منها الصواريخ، ولا الجهة المسؤولة عن ذلك.

مقتل عنصرين من "حزب الله"

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن "حزب الله"، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، مما يرفع الحصيلة إلى 404 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب إن العنصرين "ارتقيا على طريق القدس"، وهو تعبير يستخدمه للإشارة إلى قتلاه في المواجهات مع جيش الاحتلال، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 404 عناصر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات للحزب.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد حرب غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و"حزب الله" على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والقيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.