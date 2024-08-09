سياسة
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حماس تنعى أحد قيادييها بعد استشهاده بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
نعت حركة حماس في لبنان، القيادي بها سامر الحاج، الذي استشهد، اليوم الجمعة، إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صيدا جنوبي لبنان.
حماس تنعى أحد قيادييها بعد استشهاده بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية سيارة على أطراف مدينة صيدا الساحلية اللبنانية، في 9 أغسطس، 2024. / صورة: AFP
9 أغسطس 2024

وقالت الحركة في بيان إنها "بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعي القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج"، مضيفة أن الحاج "ارتقى بغارة صهيونية غادرة في صيدا عصر اليوم (الجمعة)".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة رباعية الدفع قرب دوار الحسبة في صيدا تعود للقيادي في حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، مضيفة أن الغارة أدت إلى مقتل الحاج، وجرح مدنيين آخرين تواجدا في المكان لحظة الهجوم.

بدورها، أوضحت وزارة الصحة العامة، عبر بيان، أن الجريحين بالغارة هما مواطنين فلسطيني ولبناني أصيبا بجروح طفيفة، وتم علاجهما بطوارئ إحدى المستشفيات.

وتعد صيدا إحدى أهم المدن الرئيسية جنوبي لبنان، وهي ذات كثافة سكانية عالية، ويميزها تواجد مخيمات للاجئين الفلسطينيين على تخومها.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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