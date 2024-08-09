ونعَت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان، الصحفيين تميم معمر، وعبد الله السوسي، اللذين استُشهدا بقصف على مدينة خان يونس وسط قطاع غزة، مستنكرة "هذه الجريمة".

وأوضحت النقابة أنّ الصحفيَّيْن استُشهدا في غارتين جويتين منفصلتين على خان يونس مع عدد من أبنائهما وعائلتيهما وأقاربهما، معتبرة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين "جريمة ممنهجة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت "النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة بدء إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين".

بدوره أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل للصحفيين الفلسطينيين، وحمّل الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية.

وباستشهاد معمر والسوسي يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين والصحفيات إلى 168 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.