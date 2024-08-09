سياسة
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الاحتلال يرصد صاروخين أُطلقا من غزة تزامناً مع اشتباكات أوقعت إصابات بصفوفه
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، إنه رصد إطلاق صاروخين من غزة على مستوطنات محاذية للقطاع، تزامناً مع اشتباكات عنيفة يخوضها مع فصائل المقاومة الفلسطينية أسفرت عن إصابة عدد من جنوده.
الاحتلال يرصد صاروخين أُطلقا من غزة تزامناً مع اشتباكات أوقعت إصابات بصفوفه
جنود إسرائيليون يتوغلون في قطاع غزة / صورة: AFP
9 أغسطس 2024

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "رصد سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة بالقرب من عين هشولشا وكيسوفيم"، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، قبل سقوط الصواريخ.

وشهد الأسبوع الماضي إطلاقاً شبه يومي لصواريخ المقاومة من غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

على الجانب الآخر قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها "تمكنوا من استهداف مبنى تحصنت به قوة صهيونية قوامها 9 جنود بقذيفتَي "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع"، ورُصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وأظهرت معطيات نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني الجمعة، إصابة 19 جندياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 3 في معارك قطاع غزة.

ووفقاً للمعطيات بلغ إجمالي عدد الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 4 آلاف و303 جنود. فيما ارتفع عدد المصابين بالمعارك البرية في القطاع التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، إلى ألفين و199 جريحاً.

وطبقاً للمعطيات، قُتل 689 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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