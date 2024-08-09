وقال أبو عبيدة في بيان نشره مساء الجمعة على تليغرام، إن "كتائب القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار، وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته".

وأضاف أن الكتائب "ترى بأن اختيار السنوار رئيساً لحماس، خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها، بفضل الله تعالى".

والثلاثاء أعلنت حماس اختيار زعيمها بقطاع غزة يحيى السنوار (61 عاماً) رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/تموز، بهجوم نُسب إلى تل أبيب.

وأوضحت الحركة في بيان آنذاك، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد "مشاورات ومداولات معمَّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية"، معربة عن ثقتها بـ"السنوار قائداً لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد".

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحماس، انتُخب السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبَّدَتها خسائر بشرية وعسكرية وهزَّت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة التي سمَّتها "السيوف الحديدية".