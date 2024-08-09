سياسة
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تحطُّم طائرة في ساو باولو البرازيلية ومصرع كل ركابها
تحطمت طائرة تجارية تحمل 58 راكباً وطاقماً من أربعة أفراد في منطقة سكنية في ولاية ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، ووفق تقارير محلية لم ينجُ أحد من الركاب أو الطاقم.
تحطُّم طائرة في ساو باولو البرازيلية ومصرع كل ركابها
الشرطة البرازيلية في موقع الحادث / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وأعلنت السلطات المحلية أن كل من كان على متن الطائرة لقي حتفه الجمعة إثر تحطمها في ولاية ساو باولو جنوب شرقي البرازيل.

والطائرة من طراز ATR-72-500 سقطت في حي كابيلا في فينهيدو، إحدى بلديات عاصمة ولاية ساو باولو، في الساعة 13:28 بالتوقيت المحلي.

وفي تصريح صحفي قال أوزمير كروز سكرتير الأمن في بلدة فينهيدو، إن "58 راكباً و4 من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في الحادث". وأوضح أن أحداً لم يُصَب على الأرض.

وأظهرت منصة تتبع الطائرات "Flightradar" أن الطائرة هبطت من ارتفاع نحو 4 آلاف متر في دقيقة واحدة تقريباً.

وتستعد المستشفيات في فينيدو ومدينة فالينوس المجاورة لعلاج المصابين المحتملين، مع وصول إدارات الإطفاء والشرطة العسكرية ووحدات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

ودعا رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في إحدى الفاعليات للوقوف دقيقة صمت بعد علمه بالحادثة. وقال في مقطع مصور نشره على حسابه عبر منصة إكس: "أخبار حزينة للغاية، كل تضامني مع أسر وأصدقاء الضحايا".

وكانت الطائرة تجري رحلة لشركة الطيران البرازيلية "فويباس" من مدينة كاسكافل في ولاية بارانا، إلى مطار غواروليوس الدولي في ساو باولو برقم 2283، بسعة 68 راكباً.

وأكدت الشركة المسيّرة أن "62 شخصاً كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة سكنية بولاية ساو باولو" فيما لم تتطرق إلى سبب الحادثة. وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام محلية ألا "ناجين في حادث تحطم الطائرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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