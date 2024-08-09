وإثر ادعاء أحد المواقع العربية "سماح الأردن لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب" نشر الموقع الإلكتروني لتليفزيون المملكة الأردني الرسمي النفي نقلاً عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" دون تسميته.

وأكد المصدر "عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، أو بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حالياً".

وبيّن أن "القوات المسلحة لن تسمح بتحول أراضي وأجواء الأردن إلى مسرح لأي جهة". وذكر أن ما جاء في خبر على موقع يُبث من الخارج "محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه".

وقال المصدر إن "طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة منها أو العمودية وحتى طائرات النقل الجوي شوهدت في الأيام الماضية تجري أنشطة اعتيادية، ما يعد طبيعياً وسط التصعيد العسكري بالمنطقة".

وأضاف أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءل عن صحة ما نُشر في الموقع من مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية".

واعتبر المصدر، أن "التشويش من الموقع إساءة متعمدة ويأتي في وقت يجري فيه الأردن جهداً دبلوماسياً كبيراً لمنع التصعيد بالمنطقة". ولوّح بأنه "سيُنظَر في التعامل مع الموقع قانونياً"، دون تسميته.

وعبَر بعض الصواريخ والمُسيرات فوق أجواء الأردن في الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، فيما أسقطت الدفاعات بالمملكة بعضها لـ"انتهاكه سيادة البلاد".

ومنذ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​