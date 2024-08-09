سياسة
3 دقيقة قراءة
الأردن ينفي السماح باستخدام مجاله الجوي "لأي طرف"
نفى الأردن الجمعة سماحه لصالح أي طرف تحت أي ظرف باستخدام مجاله الجوي، كما أكد عدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حالياً.
الأردن ينفي السماح باستخدام مجاله الجوي "لأي طرف"
الأردن ينفي سماحه باستخدام مجاله الجوي لأي طرف / صورة: AA
9 أغسطس 2024

وإثر ادعاء أحد المواقع العربية "سماح الأردن لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب" نشر الموقع الإلكتروني لتليفزيون المملكة الأردني الرسمي النفي نقلاً عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" دون تسميته.

وأكد المصدر "عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، أو بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حالياً".

وبيّن أن "القوات المسلحة لن تسمح بتحول أراضي وأجواء الأردن إلى مسرح لأي جهة". وذكر أن ما جاء في خبر على موقع يُبث من الخارج "محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه".

وقال المصدر إن "طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة منها أو العمودية وحتى طائرات النقل الجوي شوهدت في الأيام الماضية تجري أنشطة اعتيادية، ما يعد طبيعياً وسط التصعيد العسكري بالمنطقة".

وأضاف أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءل عن صحة ما نُشر في الموقع من مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية".

واعتبر المصدر، أن "التشويش من الموقع إساءة متعمدة ويأتي في وقت يجري فيه الأردن جهداً دبلوماسياً كبيراً لمنع التصعيد بالمنطقة". ولوّح بأنه "سيُنظَر في التعامل مع الموقع قانونياً"، دون تسميته.

وعبَر بعض الصواريخ والمُسيرات فوق أجواء الأردن في الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، فيما أسقطت الدفاعات بالمملكة بعضها لـ"انتهاكه سيادة البلاد".

ومنذ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق، تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us