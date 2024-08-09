وتمكنت البطلة الجزائرية إيمان خليف من الفوز على الصينية بطلة العالم بـ3 جولات متتالية، بإجماع الحكام، لتظفر بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الملاكمة النسائية الجزائرية.

وأهدت إيمان بلادها ثاني ميدالية ذهبية في باريس، بعد الذهبية الأولى التي فازت بها لاعبة الجمباز كيليا نمور، على الجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، ضمن منافسات الجمباز الفني.

وتجاوزت إيمان (25 عاماً) الضغوطات والمضايقات وتخطت العقبات، فرفعت التحديات وتألقت في كل نزال خاضته. حيث فازت على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور 16، خلال 46 ثانية فقط، ثم تغلبت على المجرية آنا لوتسا هاموري في ربع النهائي، والتايلاندية جانجيم سوانافينغ في نصف النهائي، بإجماع الحكام في كل مرة.