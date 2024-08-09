سياسة
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إعلام أمريكي: واشنطن تدعم إسرائيل بـ3.5 مليار دولار لشراء أسلحة
قالت شبكة CNN نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن واشنطن تنوي تقديم 3.5 مليار دولار لإسرائيل، لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها.
إعلام أمريكي: واشنطن تدعم إسرائيل بـ3.5 مليار دولار لشراء أسلحة
الكونغرس أقر مشروع تمويل عسكري إضافي لإسرائيل في أبريل/نيسان الماضي / صورة: AFP
9 أغسطس 2024

وذكرت الشبكة الإخبارية أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء أمس الخميس بأن الحكومة تنوي الإفراج عن تمويل عسكري لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل/نيسان.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق اليوم الجمعة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات بالشرق الأوسط والمخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت بالفعل عن استشهاد عشرات آلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد استشهاد إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله ببيروت مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف فلسطيني فضلاً عن أكثر من عشرة آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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