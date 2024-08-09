وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "رأينا بعض التصريحات من بعض الأوساط في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة تهاجم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأوضح كيربي: "زعم بعض المنتقدين، مثل سموتريتش على سبيل المثال، أن صفقة الرهائن استسلام لحماس، أو أنه لا ينبغي تبادل الرهائن مقابل الأسرى (الفلسطينيين)".

وتابع: "يقترح سموتريش بشكل أساسي استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى بلا توقف، وبالتالي فإن حياة الرهائن لا تشكل أي أهمية حقيقية على الإطلاق". واعتبر أن حجج سموتريتش "خاطئة تماماً"، و"تضلل الإسرائيليين".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بيان الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار بغزة وتبادل الأسرى دون تأخير "فخاً خطيراً".

وقال سموتريتش: "لم يحن الوقت لفخ خطير يملي فيه الوسطاء علينا صيغة ويفرضون علينا اتفاق استسلام"، على حد قوله.

ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "عدم الوقوع في هذا الفخ، وعدم الموافقة ولو على أدنى انحراف عن الخطوط الحمراء التي وضعها، وهي أيضاً إشكالية جداً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.