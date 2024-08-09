سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: سموتريتش يضلل الإسرائيليين وانتقاده اتفاق وقف النار بغزة "سخيف"
اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي حجج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خاطئة تماماً وتضلل الإسرائيليين"، واعتبر البيت الأبيض انتقاداته لاقتراح وقف إطلاق النار بغزة "سخيفة"، واتهمه بتعريض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.
واشنطن: سموتريتش يضلل الإسرائيليين وانتقاده اتفاق وقف النار بغزة "سخيف"
اعتبر كيربي أن حجج سموتريتش "خاطئة تماماً"، و"تضلل الإسرائيليين" / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "رأينا بعض التصريحات من بعض الأوساط في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة تهاجم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأوضح كيربي: "زعم بعض المنتقدين، مثل سموتريتش على سبيل المثال، أن صفقة الرهائن استسلام لحماس، أو أنه لا ينبغي تبادل الرهائن مقابل الأسرى (الفلسطينيين)".

وتابع: "يقترح سموتريش بشكل أساسي استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى بلا توقف، وبالتالي فإن حياة الرهائن لا تشكل أي أهمية حقيقية على الإطلاق". واعتبر أن حجج سموتريتش "خاطئة تماماً"، و"تضلل الإسرائيليين".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بيان الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار بغزة وتبادل الأسرى دون تأخير "فخاً خطيراً".

وقال سموتريتش: "لم يحن الوقت لفخ خطير يملي فيه الوسطاء علينا صيغة ويفرضون علينا اتفاق استسلام"، على حد قوله.

ودعا سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "عدم الوقوع في هذا الفخ، وعدم الموافقة ولو على أدنى انحراف عن الخطوط الحمراء التي وضعها، وهي أيضاً إشكالية جداً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us