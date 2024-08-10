سياسة
3 دقيقة قراءة
100 شهيد في "مجزرة التابعين".. والاحتلال يواصل استهداف المدنيين والنازحين
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجازر جديدة في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وكانت آخرها المجزرة المروعة التي استيقظت عليها مدينة غزة، فجر اليوم السبت، في مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج.
100 شهيد في "مجزرة التابعين".. والاحتلال يواصل استهداف المدنيين والنازحين
الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في غزة / صورة: AFP
10 أغسطس 2024

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و790 شهيدا و91 ألفا و702 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي". وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و140 مصابا".

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا "تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم"، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين". وأشار إلى أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

وتابع: "من هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن (3:30 ت.غ)".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته بأشد العبارات هذه "المذبحة المروعة التي ارتكبها الاحتلال"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل لـ"وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في القطاع".

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، في بيان، إنه "بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين بمدينة غزة اشتعلت النيران بأجساد المواطنين". ووصف الحدث بأنه "مجزرة مروعة".

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف النازحين في مصلى المدرسة بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، مضيفين أن جثث الشهداء عبارة عن أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى ويتناثر بعضها في فناء المدرسة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال بقصفه المدرسة. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، إنه "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك (جهاز الأمن العام) والقيادة الجنوبية للجيش أغارت طائرة على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري وُضع داخل مدرسة التابعين (بمدينة غزة) التي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وزعم أدرعي أن عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء وترويج اعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الاحتلال وإسرائيل.

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفَها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6 مدارس، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us