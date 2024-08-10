وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و790 شهيدا و91 ألفا و702 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي". وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و140 مصابا".

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا "تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم"، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين". وأشار إلى أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

وتابع: "من هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن (3:30 ت.غ)".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته بأشد العبارات هذه "المذبحة المروعة التي ارتكبها الاحتلال"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل لـ"وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في القطاع".

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، في بيان، إنه "بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين بمدينة غزة اشتعلت النيران بأجساد المواطنين". ووصف الحدث بأنه "مجزرة مروعة".

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف النازحين في مصلى المدرسة بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، مضيفين أن جثث الشهداء عبارة عن أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى ويتناثر بعضها في فناء المدرسة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال بقصفه المدرسة. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، إنه "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك (جهاز الأمن العام) والقيادة الجنوبية للجيش أغارت طائرة على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري وُضع داخل مدرسة التابعين (بمدينة غزة) التي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وزعم أدرعي أن عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء وترويج اعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الاحتلال وإسرائيل.

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفَها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6 مدارس، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.