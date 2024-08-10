وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس، إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين، وزورقاً مسيّراً، في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن خلال آخر 24 ساعة. وأضافت أنه جرى أيضاً تدمير طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر.

وتابعت (سنتكوم): "هذه الأسلحة شكلت تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت أمس، إن ناقلة النفط الخام "دلتا بلو" أبلغت بتعرضها لـ4 هجمات خلال 24 ساعة قبالة ميناء المخا اليمني.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة "الحوثي" اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنَّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر "جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصل إليه أسلحتها".