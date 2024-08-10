وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الوزير أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ أمن إسرائيل"، وأضافت أنه أكد أن "التصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

كما شدد بلينكن على "الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، الذي من شأنه أن يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة".

ويأتي الاتصال الهاتفي في وقت تصاعدت فيه المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسرائيل القيادي العسكري البارز بحزب الله، فؤاد شكر، عبر غارة جوية على بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، فجر الأربعاء 31 يوليو/تموز، بهجوم اتهمت فيه الحركة وطهران تل أبيب بالوقوف خلفه، وتوعدتا برد "حاسم وقوي".

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.