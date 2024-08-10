جاءت الإدانات في بيانات منفصلة صادرة عن حركة حماس والجهاد الإسلامي وفتح، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعد ساعات على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ نازحين في مدرسة التابعين خلال تأديتهم صلاة الفجر بمصلى المدرسة.

وقالت حركة حماس إن "مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي تُرتكب في غزة على يد النازيين الجدد.. الاحتلال الإسرائيلي يختلق ذرائع واهية لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين لتبرير جرائمه بغزة".

وأكدت الحركة أن "تصاعد الإجرام الصهيوني والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين في غزة لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأمريكي لحكومة المتطرفين".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "استهداف جيش العدو الإسرائيلي جموع المصلين في مصلى مدرسة التابعين هو جريمة حرب مكتملة الأركان"، معتبرةً أن "اختيار توقيت موعد صلاة الفجر لتنفيذ هذه المجزرة المروعة والرهيبة يؤكد أن العدو كانت لديه النية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن".

وأوضحت أن "الذرائع التي يقدمها جيش العدو لتدمير المدارس هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل وثبت كذبها".

بدوره، قال متحدث حركة فتح في غزة، منذر الحايك، إن "الاحتلال يرتكب جريمة كبيرة وقاسية بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بغزة"، مضيفاً أن "دماء الأطفال تستصرخ الضمير العالمي للتدخل لوقف المحرقة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه "ما كان لحكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال الصهيوني أن ترتكب المجزرة في مدرسة التابعين وتواصل جرائم الإبادة الجماعية لولا الغطاء والإسناد السياسي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية والصمت العربي والدولي".

وفجر السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين".

وأضاف المكتب، في بيان، أن "هذا القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح"، مشيراً إلى أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر"، وحمّل المكتب إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المذبحة.

من جانبه، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، محمود بصل، في بيان، إنه "بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين بمدينة غزة اشتعلت النيران بأجساد المواطنين"، ووصف الحدث بأنه "مجزرة مروعة".

كما أفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة "التابعين" بثلاثة صواريخ بشكل مباشر في مصلى المدرسة.

وذكر الشهود أن جثث الشهداء عبارة عن أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى ويتناثر بعضها في فناء المدرسة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي.

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6 مدارس، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، وفق رصد مراسل الأناضول.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.