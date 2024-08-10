سياسة
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مسؤولة أممية تتهم واشنطن بالتواطؤ في المجازر الإسرائيلية بغزة
تتوالى الإدانات للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل فجر اليوم السبت، بحق النازحين الفلسطينيين بمدرسة التابعين وسط مدينة غزة، محمِّلة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك، لاستمرار دعمها وتسليحها إسرائيل.
مسؤولة أممية تتهم واشنطن بالتواطؤ في المجازر الإسرائيلية بغزة
تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً / صورة: AFP
10 أغسطس 2024

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، تعليقاً على مجزرة "التابعين" إن قطاع غزة "أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزياً بالقرن الحادي والعشرين تبيد إسرائيل فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس والمناطق الآمنة واحدة تلو أخرى".

وأضافت ألبانيز: "فليصفح عنا الفلسطينيون لعجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي"، مشددة على أن "إسرائيل تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية، وسط عدم مبالاة من الدول المتحضرة كافة".

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان، إن "مجزرة التابعين جريمة مروعة تشكل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، التي تُرتكب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".

وأضافت: "هذه المجزرة البشعة تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية مُضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم".

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، إنه "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك (جهاز الأمن العام) والقيادة الجنوبية للجيش أغارت طائرة على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري وُضع داخل مدرسة التابعين (بمدينة غزة) التي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، بأن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر" بـ3 صواريخ، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم نساء وأطفال.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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