سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على كتيبة إسرائيلية تورطت بانتهاكات في الضفة
تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت قد فتحت تحقيقاً في حقها بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية.
واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على كتيبة إسرائيلية تورطت بانتهاكات في الضفة
كان من المتوقع أن تفرض وا شنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بالضفة / صورة: jpost
10 أغسطس 2024

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الجمعة، أنه قرر إنهاء التحقيق مع كتيبة "نيتسح يهودا" بشأن الانتهاكات المرتكبة في الضفة.

وفي أواخر عام 2022، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في ارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وأبرزها قتل رجل أمريكي من أصل فلسطيني (78 عاماً). وكانت واشنطن تنوي إدراج الوحدة تحت طائلة قانون صدر عام 1997، يحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر أمريكية في أبريل/نيسان 2024، عن إمكانية تعرض "نيتسح يهودا" للعقوبات، على خلفية ثبوت سلوكيات وأحداث عنف نفذتها عناصرها في الضفة الغربية، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "كما أعلنّا في أبريل/نيسان، وجدت وزارة الخارجية بعد مراجعة دقيقة أن حوادث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل وحدتين من قوات الدفاع الإسرائيلية ووحدتين من السلطات المدنية جرى علاجها بشكل فعال". وأضاف أنه يمكن لكتيبة نيتسح يهودا، مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة CNN عن مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية أخطرت مشرّعين مساء الخميس، بأن الحكومة تنوي الإفراج عن تمويل عسكري لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل/نيسان.

وتأسست كتيبة "نيتسح يهودا" عام 1999 في محاولة لتشجيع تجنيد الشباب اليمينيين المتطرفين. وضمت الكتيبة في البداية 30 جندياً فقط، لكنها نمت بشكل كبير مع مرور السنين، وأصبحت تضم عام 2009 أكثر من ألف جندي.

وخدم جنود الكتيبة بين الضفة الغربية والجبهة الشمالية في الجولان، ومنذ مطلع عام 2024 شاركوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعتبر الوحدة الأشد عنفاً بجيش الاحتلال، في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وثبت تورطها بجرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us