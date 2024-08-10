سياسة
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تركيا تدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي النازحين في غزة
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين الفلسطينيين بمدرسة التابعين وسط مدينة غزة.
تركيا تدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي النازحين في غزة
مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
10 أغسطس 2024

وقالت الخارجية في بيان: "إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية، وذلك بقتلها أكثر من 100 مدني ممن لجؤوا إلى مدرسة بحي الدرج في غزة".

واستنكرت الخارجية القصف قائلةً: "أظهر هذا الهجوم مرة أخرى أن حكومة نتنياهو تريد تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم.. وأظهر الهجوم أيضاً تواطؤ الجهات الدولية الفاعلة التي لا تتخذ خطوات لوقف إسرائيل في هذه الجرائم".

واليوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر".

والخميس، طالب جيش الاحتلال سكان أحياء جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسراً، تمهيداً لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها، وذلك بعد 4 أيام على شنه هجوماً مدمراً على مناطق زعم سابقاً أنها "آمنة" شرقي المدينة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي
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