وقال يلماز في منشور عبر منصة إكس، إن "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، لا تشبع من الدماء، وتحبط (الجهود) الدبلوماسية بكل أنواع الاستفزازات، وتهدد السلام الإقليمي والعالمي".

واعتبر أن حكومة نتنياهو تستمر في زيادة فاتورة مساءلتها أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي، مستنكراً الاضطهاد والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما أكد أن من "يلتزمون الصمت شركاء في تلك المجازر".

وفجر السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ووقعت عشرات الإصابات".

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة وحدها إلى 6 خلال أسبوع واحد، ما خلّف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.