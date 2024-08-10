سياسة
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نائب الرئيس التركي عن "مجزرة التابعين": حكومة نتنياهو لا تشبع من الدماء
أدان جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بمدينة غزة، في مجزرة خلّفت أكثر من 100 شهيد، وفق مصادر رسمية فلسطينية، واصفاً الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تشبع من الدماء"
نائب الرئيس التركي عن "مجزرة التابعين": حكومة نتنياهو لا تشبع من الدماء
نائب الرئيس التركي يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بغزة / صورة: AA Archive
10 أغسطس 2024

وقال يلماز في منشور عبر منصة إكس، إن "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، لا تشبع من الدماء، وتحبط (الجهود) الدبلوماسية بكل أنواع الاستفزازات، وتهدد السلام الإقليمي والعالمي".

واعتبر أن حكومة نتنياهو تستمر في زيادة فاتورة مساءلتها أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي، مستنكراً الاضطهاد والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما أكد أن من "يلتزمون الصمت شركاء في تلك المجازر".

وفجر السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ووقعت عشرات الإصابات".

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة وحدها إلى 6 خلال أسبوع واحد، ما خلّف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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